Madžari nemško antifašistko obsodili na osem let zapora

Nemško antifašistično aktivistko so na Madžarskem obsodili na osem let zapora. Majo T. so okrivili zaradi hudih fizičnih napadov na desne ekstremiste februarja 2023. Napadla jih je na neonacističnem shodu v Budimpešti.

25-letnico so obtožili resnih telesnih poškodb in sodelovanja v kriminalni organizaciji. Na obsodbo se lahko še pritoži, poroča Deutsche Welle. Maja je bila junija 2024 izročena Madžarski, nato pa je bila pridržana v samici. Pogosto se je pritoževala nad nevzdržnimi pogoji pripora: slabe higienske razmere, nezadostna količina svetlobe, ekstremne temperature itd.

Madžarska je leta 2025 na svoj seznam terorističnih organizacij, po zgledu ZDA, uvrstila nemško skupino Antifa. Maja T. naj bi bila v njej včlanjena.

Nemške leve politične stranke so si prizadevale za njeno vrnitev v Nemčijo. Brez uspeha so pozivali kanclerja Friedricha Merza in nemško vlado, naj pritisneta na Madžarsko. »Če se resnično želite distancirati od desničarskih skrajnežev in se zavzeti za demokratične vrednote, ne morete mirovati, medtem ko Orbánov režim uničuje človeška življenja na madžarskem sodišču,« je dejala evropska poslanka Carola Rackete.

Druga domnevna napadalka v napadih na neonaciste leta 2023, italijanska antifašistična aktivistka Ilaria Salis, je bila po napadih na Madžarskem zaprta več kot eno leto, kar je povzročilo diplomatski spor med Rimom in Budimpešto. Madžarska še naprej zahteva, da se vrne na sojenje, tožilci pa so zahtevali 11-letno zaporno kazen, piše ABC News.

Konec januarja so madžarski tožilci obtožili župana Budpimpešte zaradi organiziranja parade ponosa. Tradicionalni neonacistični shod, t. i. Dan časti pa naj bi domnevno ta mesec spet potekal.