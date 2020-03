Nemška kanclerka Angela Merkel v samoizolaciji

Nemška kanclerka Angela Merkel je moral a samoizolacijo, saj se je izkazalo, da je zdravnik, s katerim je bila v stiku petek, okužen s koronavirusom. Različne agencije navajajo njenega tiskovnega predstavnika Steffena Seiberta, da bo Merklova nadaljevala z delom od doma in da jo bodo v naslednjih dneh redno testirali.



V Nemčiji so po poročanju STA sicer včeraj močno zaostrili ukrepe proti širjenju koronavirusa. V skladu z novimi pravili, ki jih je naznanila Merklova, bodo v javnosti skupaj lahko hodili le še člani iste družine, pa še to najbolje da samo v dvoje. V vsakem primeru pa se morajo izogibati večjim skupinam.



V Nemčiji so doslej zabeležili več kot 24. tisoč okužb z novim koronavirusom, umrlo je 90 ljudi.