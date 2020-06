Nemška mesna industrija pod lupo

Vlada je zaostrila pogoje

V Nemčiji imajo novo žarišče koronavirusa v enem od mesnopredelovalnih obratov. Tokrat v enem največjih, v Tönnies v Severnem Porenju - Vestfaliji. V nekaj dneh so potrdili kar več kot 1000 okužb z virusom sars-cov2 in karanteno odredili za vseh 6500 tam zaposlenih, zaprli so tudi šole in vrtce na območju Gütersloha. Lokalno prebivalstvo je vse prej kot zadovoljno s karanteno.To ni prvi mesnopredelovalni obrat v Nemčiji, v katerem je izbruhnil koronavirus. V Severnem Porenju - Vesfaliji, Baden-Württembergu in Schleswig-Holsteinu so v minulih treh mesecih množične okužbe odkrili v več mesnopredelovalnih obratih, zaradi česar so morali nekateri, med njimi tudi eden večjih, Westfleisch, začasno prekiniti delo. Včeraj je v Güterslohu potekalo krizno zasedanje lokalnih oblasti, ki se ga je udeležil tudi predsednik deželne vlade Armin Laschet. Po sestanku je vse prebivalce pozval, naj se dosledno držijo karantene in drugih navodil zdravstvenih oblasti. V kraju se namreč soočajo z nevarnostjo, da se bo virus začel širiti tudi v splošni populaciji.O tem, kaj je razlog za izbruhe okužbe v teh obratih, poteka v Nemčiji ostra razprava. So krive nizke temperature in visoka vlaga ter nenehno kroženje zraka v obratih? So krive slabe delovne in življenjske razmere tamkajšnjih delavcev? V nemški mesnopredelovalni industriji delajo večinoma delavci iz Romunije in Bolgarije, ki v obratih niso zaposleni, ampak le najeti pri agencijah. Večinoma živijo skupaj v stanovanjskih blokih, ki so rezervirani prav zanje.Zaradi množenja izbruhov koronavirusa v industriji in pod pritiskom javnosti je nemška vlada maja zaostrila pogoje za delo v teh obratih. Tako bodo v klavnicah in predelavi mesa lahko od januarja prihodnje leto delali le neposredno v obratu zaposleni delavci. Hkrati bodo morali obrati elektronsko beležiti delovni čas zaposlenih. Deutschland Funk je nedavno poročal, da je nemška mesnopredelovalna industrija, ki jo država močno subvencionira, v zadnjih letih poskušala izkoristiti vse večje povpraševanje po mesu na rastočem kitajskem trgu. Zato naj bi zaposleni delali v dolgih izmenah in na splošno slabih delovnih razmerah.V vodstvu Tönniesa so se opravičili za izbruh, a kritike na račun slabih delovnih razmer zavračajo in menijo, da je razlog za izbruh okužb ta, da so delavci po dopustu v Romuniji in Bolgariji virus prinesli s seboj. Enako je dejal tudi predsednik dežele Severno Porenje - Vesfalija Laschet, s čimer si je zaslužil precej kritik in sprožil polemiko tudi na meddržavni ravni. A Tönnies v slabo luč meče posnetek iz obrata, ki kaže, da niso upoštevali higienskih navodil za zamejitev širjenja virusa. Posnetek naj bi po razkritjih nemških medijev nastal, ko so navodila že veljala.