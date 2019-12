Nemška mesta znova odkupujejo stanovanja

Najprej so mesta stanovanja prodajala ...

Številni Berlinčani so letos protestirali proti rasti najemnin in proti velikim stanovanjskim podjetjem, kot je Deutsche Wohnen. Foto Fabrizio Bensch/reuters

Berlin je v treh letih odkupil že 10.000 stanovanj.

... sedaj jih dražje odkupujejo

”Berlin potrebuje stanovanja” je bilo geslo nedavnega protesta gradbincev proti omejevanju najemnin v Berlinu. Foto Anegret Hilse/reuters

Vedno hujša konkurenca na nepremičninskem trgu

Mesto Berlin oziroma njegova javna družba za nepremičnine Degewo je pred kratkim od koncerna Deutsche Wohnen odkupila 2140 stanovanj in nekaj poslovnih prostorov, za kar naj bi porabili okrog 360 milijonov evrov, poroča nemški časopis Die Welt. Toda to je le zadnji od večjih javnih nakupov stanovanj v Berlinu, saj je mesto od začetka leta 2017 do sedaj znova odkupilo že okrog deset tisoč stanovanj. Izkazalo se je namreč, da je bila privatizacija javnega stanovanjskega fonda v velikih nemških mestih pred leti velika napaka, kar po navedbah Welta priznavajo tudi strokovnjaki za trg nepremičnin.Nemška mesta so pred leti zato, da so pridobila denar za pokrivanje dolgov ali za druge namene, odprodala na desettisoče svojih stanovanj zasebnim investitorjem, ki so začeli nebrzdano zviševati najemnine. V Berlinu so te začele hitro rasti v zadnjih dveh ali treh letih, kar je vzbudilo veliko protestov in nasprotovanj. Zato so mestne oblasti nadaljnjo rast najemnin nedavno omejile z mestnimi odloki . A to očitno ne bo dovolj, zato sedaj po bistveno višjih cenah, kot so jih prodale, znova odkupujejo svoja nekdanja stanovanja in se lotevajo tudi ponovne gradnje lastnega stanovanjskega fonda. Po besedah berlinskega župananameravajo v prihodnjih letih zgraditi do 1500 stanovanj na leto in tako zajeziti rast najemnin.Po vsej Nemčiji se je namreč izkazalo, da so najemnine ostajale v sprejemljivih okvirih edino tam, kjer je javno - deželno ali državno - lastništvo stanovanj pomenilo pomemben delež v lastništvu vseh stanovanj nas določenem območju. Kjer je prevladovalo zasebno lastništvo, pa so najemnine nebrzdano rasle v nesprejemljive višine. Zato sedaj znova odkupujejo prej privatizirana stanovanja ne le v Berlinu, ampak tudi v drugih večjih nemških mestih. München je tako že odkupil tisoč stanovanj, podobnih akcij se lotevajo tudi v Frankfurtu in Hamburgu, v Dresdnu in Kielu pa ustanavljajo javne družbe, ki odkupujejo zemljišča in začenjajo z gradnjo novih javnih stanovanj.Vendar se mestne in deželne oblasti ob tem srečujejo z vedno večjo konkurenco na trgu nepremičnin, saj se na njem s svojimi naložbami pojavljajo tudi uspešna podjetja in koncerni, ki jim nepremičnine niso glavna dejavnost, na primer tudi uspešna IT podjetja. Cene stanovanj zato rastejo, vendar so v primerjavi s slovenskimi -v Ljubljani seveda - še presenetljivo ugodne. Zadnji množični berlinski nakup je bil namreč opravljen po ceni malo več kot 2.000 evrov za kvadratni meter stanovanja. Ko je Berlin septembra pod koncerna ADO Properties odkupil 6000 stanovanj in sedemdeset poslovnih prostorov za ceno okrog 2.300 evrov za kvadratni meter, pa so strokovnjaki že ocenili, da je mesto stanovanja krepko preplačalo.