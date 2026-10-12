Nemška ministrica za delo napovedala odstop

Nemška ministrica za delo in sopredsednica socialdemokratske stranke (SPD) Bärbel Bas je danes napovedala odstop z obeh položajev. Med razlogi je navedla osebne razloge in javne napade, vključno s tistimi, ki so prihajali iz konservativne koalicijske partnerice. Kritike so se po njenem stopnjevale, medtem ko se je soočala z osebno izgubo.

Basova, ki je danes nepričakovano napovedala odstop s položajev sopredsednice SPD in ministrice za delo, je dejala, da ji »primanjkuje moči« za polno opravljanje vladnih in strankarskih dolžnosti ter da potrebuje čas za žalovanje po smrti pastorke.

»Poleg tega z obžalovanjem ugotavljam, da so se javni napadi name, žal tudi tisti iz vrst koalicijske partnerice, v tem zame osebno težkem obdobju okrepili,« je zapisala v izjavi članom stranke, ki jo je objavilo vodstvo SPD.

Pretresi v vladni koaliciji

Politiki Krščansko-demokratske unije (CDU) kanclerja Friedricha Merza in njene sestrske stranke na Bavarskem, Krščansko-socialne unije (CSU), so Basovo pred kratkim ostro kritizirali, ker ni dovolj hitro predložila osnutkov zakonov za načrtovane reforme, na primer tistih, ki zadevajo pokojnine. Očitali so ji zavlačevanje in blokiranje reform, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Bärbel Bas, nekdanja predsednica bundestaga, je še sporočila, da bo ostala poslanka v parlamentu.

Sopredsedujoči SPD Lars Klingbeil, ki zaseda položaj podkanclerja, je izrazil obžalovanje ob njeni odločitvi in hkrati obsodil kritike, uperjene proti njej v času žalovanja.

Basova je odstopila v času precejšnjih pretresov v nemški vladni koaliciji, ki se sooča z nizko javnomnenjsko podporo in vzponom skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo (AfD). Ta je pred kratkim zmagala na dveh deželnih volitvah na vzhodu države. Odhod Basove utegne po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zaplesti tudi pokojninsko reformo, eno ključnih pobud Merzeve koalicije.