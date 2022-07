Nemška policija po zabavi SPD preiskuje sedem primerov zlorabe drog

Nemška policija je sprožila preiskavo o uporabi droge za posilstvo na poletni zabavi, ki so jo pred dvema tednoma organizirali levosredinski socialdemokrati SPD. Policija v nemški prestolnici je včeraj potrdila, da preiskuje sedem primerov povzročitve nevarne telesne poškodbe, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Po dogodku, ki ga je 6. julija gostila parlamentarna skupina SPD, je 14 ljudi poročalo o slabem počutju in izgubi spomina. Vendar nekaterih primerov ni bilo mogoče dokazati, so še sporočili iz policije. Preiskovalci analizirajo fotografsko in video gradivo ter zaslišujejo prizadete ter druge goste in zaposlene. Po navedbah policije je bila preiskava doslej usmerjena proti eni neidentificirani osebi.

21-letna domnevna oškodovanka je po dogodku vložila policijsko prijavo, v bolnišnici pa so jo pregledali. Občutila je slabost, omotico in izgubo spomina. Med dogodkom ni uživala alkohola, še poroča DPA. Stranka je udeležencem zabave v sredo zvečer poslala elektronsko sporočilo, v katerem so obsodili »strašno dejanje« ter izrazili upanje, da bodo odkrili odgovorne in jih kaznovali.

Na tradicionalni poletni zabavi je bilo okoli tisoč ljudi, med njimi tudi poslanci ter kancler Olaf Scholz. Šlo je sicer za dogodek, na katerega so lahko prišle samo vabljene osebe. Tako imenovane droge za posilstvo običajno dajo v pijačo ali hrano, žrtve pa so nato zmedene in se niso sposobne upreti spolnemu napadu.