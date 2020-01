Nemška policija ustrelila domnevnega napadalca z nožem

Nemška policija preiskuje sinočnji dogodek v mestu Gelsenkirchen, v katerem je pod streli policista mrtev obležal 37-letni moški. Za zdaj policija ne izključuje terorističnega ozadja dogodka, poroča nemški Die Welt.



Moški je najprej s trdim predmetom udaril po policijskem vozilu, ki je bilo parkirano pred policijsko postajo. Nato je dvignil roko s predmetom in se začel približevati skupini policistov. Policisti so opazili, da ima moški v drugi roki nož. Ker se kljub večkratnim pozivom policistov moški ni ustavil, je 23-letni policist streljal nanj in ga ubil.

Vzklik »Alah je velik« zgolj govorice?

Domnevni napadalec je bil turški državljan, ki je živel v Geiselkirchnu. Na policiji za zdaj niso potrdili podatka, češ da je moški med napadom zaklical »Alah je velik« (Allah Akbar) oziroma policija za zdaj to trditev označuje kot nepotrjene govorice. Kljub temu preiskuje tudi morebitno teroristično ozadje dogodka.



Nemški policisti so v letu 2018 v silobranu ustrelili enajst ljudi, leto prej pa štirinajst.