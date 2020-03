Nemška policija v obširni raciji ustavila desne skrajneže 

Skupina od julija lani

Skrajna desnica v Nemčiji je vedno bolj glasna in nastopa vedno bolj odkrito, v ozadju pa se oblikujejo teroristične skupine. FOTO: Wolfgang Ratay/Reuters

Racija pri vietnamskih tihotapcih ljudi

Nemška policija že od današnjega jutra v nemški zvezni deželi Schleswig - Holstein in širše v obširni raciji preiskuje domove dvanajstih osumljencev, ki naj bi pripadali skrajnodesničarski skupini Nemški arijski krog (Aryan Circle Germany). Državno tožilstvo v Flensburgu jim očita združevanje v skupino, naperjeno proti tujcem, in načrtovanje povzročanja telesnih poškodb, poškodovanja stvari in uporabe strelnega orožja, poroča Der Spiegel.Osumljenci, ki so stari med 19 in 57 let, so menda skupino skupaj s še nekaterimi drugimi ustanovili julija lani v Bad Segebergu. Med njimi so takšni, ki so že bili kaznovani zaradi kaznivih dejanj, naperjenih proti tujcem, in zaradi kršitev zakona o orožju. Odkrito so se razglašali za člane Nemškega arijskega kroga, se v javnosti kazali s simboli te skupine in se z njimi tudi fotografirali. Policija je med racijo zasegla številne digitalne nosilce podatkov, našli pa so tudi anestetike in predmete, ki spadajo pod zakon o orožju.Druga velika racija, ki za zdaj ni povezana z zgoraj omenjeno, poteka v deželi Severno Porenje - Westfalija, poroča Die Welt. Tam je policija v šestih mestih – Oberhausnu, Essnu, Weslu, Bochumu, Borknu in Duisburgu – preiskala enaitrideset objektov, za zdaj pa ni znano, koga in zaradi kakšnih sumov policija preiskuje. Glede na nedavni morilski napad z devetimi mrtvimi v Hanauu, ki je bil motiviran s skrajnodesničarskim sovraštvom do tujcev, obstaja možnost, da policija preiskuje še kakšno takšno skrajno skupino, glede na poročanje WDR pa je mogoče tudi, da policija preiskuje skupino nasilnih nogometnih huliganov.V tretji veliki današnji raciji pa je policija v sedmih nemških zveznih deželah s poudarkom na Berlinu preiskala trideset objektov v preiskavi proti mreži vietnamskih tihotapcev ljudi. Ti naj bi v Nemčijo in deloma tudi v sosednje države iz Vietnama ilegalno pretihotapili najmanj 155 sonarodnjakov in jih potem izkoriščali za ilegalno delo v lepotilnih in masažnih salonih, v prostituciji in pri ilegalni pridelavi marihuane.