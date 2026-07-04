Nemška skrajna desnica izbrala novo staro vodstvo

Nemška skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo (AfD) je na današnjem kongresu v Erfurtu za nov dvoletni mandat na čelu stranke potrdila dosedanja sopredsednika Alice Weidel in Tina Chrupalla. Nobeden od njiju sicer ni imel protikandidata. Kongres spremljajo blokade cest in protesti proti AfD, na katerih se je zbralo več kot 30.000 ljudi.

Od približno 600 delegatov stranke je Weidel prejela 81,3 odstotka glasov, Chrupalla pa 70. Nobeden od njiju ni imel protikandidata, na mesto sopredsednika sta nominirala drug drugega. Delegati so pred tem z veliko večino podprli ohranitev modela dvojnega vodstva, čeprav statut stranke omogoča tudi le enega predsednika, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Weidel je v govoru na kongresu vladi kanclerja Friedricha Merza očitala neizpolnjene obljube. Napovedala je, da bo AfD dosledno izvajala deportacije migrantov, kar je med delegati po poročanju nemške tiskovne agencije dpa poželo glasen aplavz.

Zavrnila je obtožbe o protidemokratičnosti njene stranke. »Mi smo nova ljudska stranka v Nemčiji,« je zatrdila in dodala, da je AfD pripravljena »prevzeti odgovornost«, saj da si država zasluži dobro vlado in upravljanje.

Policija se je antifašistov lotila tudi s silo. FOTO: Ralf Hirschberger/AFP

Tudi Chrupalla je poudaril, da si želijo prevzeti oblast, kot tudi, da je stranka prerasla v ljudsko stranko in dokazala, da zna delovati v opoziciji. Njen cilj je po njegovih besedah vstop v deželno, nato pa še v zvezno vlado.

Kongres je minil v znamenju obsežnih protestov in blokad nasprotnikov skrajne desnice. Po navedbah organizatorjev se je na njih zbralo okoli 50.000 ljudi. Policija medtem navaja število 31.000, po njenih navedbah je ponekod tudi prišlo do manjših nasilnih incidentov, med katerimi so proti protestnikom uporabili solzivec.