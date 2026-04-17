Nemška skrajno desna AfD ostaja na vrhu po priljubljenosti

Nemška skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo (AfD) v javnomnenjskih anketah ostaja na vrhu po priljubljenosti. Prednost pred drugouvrščeno konservativno unijo kanclerja Friedricha Merza se je zdaj utrdila tudi v zadnji raziskavi Politbarometer. Hkrati narašča nezadovoljstvo Nemcev z delom vlade, ki ga dve tretjini vprašanih ocenjuje kot slabo.

Alternativa za Nemčijo (AfD), ki se je uvrstila na vrh več nedavnih javnomnenjskih anket, se je zdaj izkazala tudi kot najmočnejša politična sila v anketi Politbarometer, ki jo je danes objavila nemška javna radiotelevizija ZDF.

Če bi bil bile prihodnjo nedeljo parlamentarne volitve, bi vladajoči konservativni blok, ki ga sestavljajo krščanski demokrati (CDU) in Krščansko-socialna unija (CSU), prejel 25 odstotkov glasov, kar je odstotna točka manj kot konec marca. AfD pa ostaja pri 26 odstotkih in s tem na vrhu, čeprav s tesno prednostjo.

Socialdemokratska stranka (SPD), koalicijska partnerica CDU/CSU v vladi kanclerja Merza, bi prejela le 12 odstotkov, kar je njen najnižji rezultat v anketi Politbarometer doslej. To bi pomenilo, da vladajoča koalicija ne bi imela več parlamentarne večine.

Zeleni lahko računajo na 14-odstotno podporo, Levica pa enajstodstotno. Liberalci (FDP), ki jim je v zadnjih mesecih podpora močno upadla, bi prejeli le tri odstotke, kaže anketa, v kateri je sodelovalo 1355 anketirancev.

Ulrich Siegmund, glavni kandidat AfD v deželi Saška - Anhalt. FOTO: Christian Mang/Reuters

Tudi druge javnomnenjske ankete, denimo YouGov, Insa in Forsa, postavljajo AfD pred CDU/CSU. V anketi YouGov je prednost desničarske stranke pred konservativci največja, in sicer AfD dosega 27 odstotkov v primerjavi s 23 odstotki za konservativni blok.

Hkrati je zadovoljstvo z vlado in kanclerjem v anketi Politbarometer padlo na rekordno nizko raven. Po 34 odstotkih konec marca je zdaj le 27 odstotkov anketiranih na splošno zadovoljnih z delovanjem vlade. Še 63 odstotkov je delo vlade ocenilo kot slabo. Le 18 odstotkov vprašanih pa meni, da je sodelovanje znotraj koalicije dobro, medtem ko ga 73 odstotkov dojema kot slabo.