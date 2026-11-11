V nemški vojski raziskava razkrila spolno nadlegovanje

Raziskava med pripadniki nemških oboroženih sil je razkrila obsežno spolno nadlegovanje v njihovih vrstah, je danes sporočil nemški obrambni minister Boris Pistorius. Pojasnil je, da je 38 odstotkov vojakinj poročalo o izkušnji verbalnega spolnega nadlegovanja, medtem ko jih je 10 odstotkov poročalo o fizičnem spolnem nadlegovanju, poroča STA.

Pistorius je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal, da so bile še posebej prizadete mlajše ženske na nižjih položajih znotraj vojske. Med moškimi pa so bili nadlegovanju bolj izpostavljeni neheteroseksualni moški, je dodal. Dva odstotka vseh pripadnic in pripadnikov vojske je poročalo, da so bili žrtve spolnega nasilja.

»V bundeswehru velja ničelna toleranca do spolnega nadlegovanja,« je zatrdil Pistorius, ki je danes v odboru za obrambo v parlamentu napovedal tudi načrt, s katerim nameravajo reševati to problematiko, poroča portal Politico. Načrt s 34 točkami bo po besedah obrambnega ministra med drugim izboljšal zaščito žrtev in olajšal prijavljanje takšnih incidentov.

Pistorius je ob tem napovedal, da poveljniki, ki bodo dopuščali takšno neprimerno obnašanje ali pa se z njim ne bodo ustrezno spopadli, »ne bodo več zasedali vodstvenih položajev«. Raziskava je temeljila na več kot 8000 anonimnih vprašalnikih, ki so jih izpolnile pripadnice in pripadniki nemške vojske, kar predstavlja štiri odstotke celotnega vojaškega osebja.

Po besedah Pistoriusa je bila omenjena interna raziskava prva tovrstna za nemško vojsko. Bundeswehr trenutno sestavlja 186.200 vojakov, pri čemer pa si Berlin prizadeva v vrste nemške vojske pritegniti nove pripadnike, med njimi tudi več žensk. Te v Nemčiji trenutno predstavljajo le 14 odstotkov vojaškega osebja.