Nemške železnice imajo težave z novimi Bombardierjevimi vlaki

Napake na računalniškem operacijskem sistemu

Sveže prebarvani rabljeni vlaki iz Avstrije bodo kmalu začeli voziti v IC-mreži Deutsche Bahn. FOTO: Oliver Lang/DB

Rabljeni vlaki iz Avstrije kot začasna rešitev

Potem ko so se Nemške železnice (Deutsche Bahn – DB) v letu 2017 otresle velike izgube iz leta prej in so se potem lotile več kot osem milijard evrov vredne posodobitve svoje flote hitrih vlakov IC, so zdaj naletele na nepričakovane težave. Druga serija novih nadstropnih IC-vlakov, ki so jih naročili pri kanadskem proizvajalcu letal in vlakov Bombardierju, namreč zaradi tehničnih težav povzroča zastoje, zmanjšuje točnost vlakov in predstavlja potencialno nevarnost, poroča nemški Die Welt. Zagata nekoliko spominja na težave z računalniškimi sistemi boeingov 737 max, vendar za zdaj na nemških železnicah zaradi tega ni bilo nesreč.Napake se pojavljajo predvsem pri računalniškem operacijskem sistemu v vlakih, ki se pogosto zruši. Težaven in počasen je tudi zagon tega sistema, zato mora biti strojevodja na vlaku že eno uro pred odhodom in ga zagnati, da se pravilno naloži. Računalniški sistem precejšnje težave povzroča tudi ob zamenjavi smeri vožnje vlaka, saj morata takrat na njem biti dve strojevodji, da lahko vlak sploh poženeta. Zaradi teh težav so DB zavrnile dobavo petindvajsetih še nedobavljenih od dvainštiridesetih naročenih Bombardierjevih vlakov in od proizvajalca zahtevale, da napake in nepravilnosti čim prej odpravi.Medtem pa bodo z začetkom marca na najbolj obremenjenih hitrih IC-progah po Nemčiji začeli voziti rabljeni vlaki, ki jih je DB kupila od avstrijskih železnic. To je po izjavah vodstva DB srečno naključje, saj so se za nakup sedemnajstih novejših rabljenih nadstropnih hitrih vlakov švicarskega proizvajalca Stadlerja z avstrijskimi železnicami dogovorili, še preden so izbruhnile težave z novimi Bombardierjevimi vlaki. Naročili so jih zato, ker je po tem, ko je nemška zvezna vlada odpravila plačilo DDV na železniške vozovnice, število potnikov na vlakih DB začelo hitro naraščati, je za Die Welt dejal član upravnega odbora DBZdaj bodo ti vlaki vsaj začasno vskočili tam, kjer so najprej načrtovali nove Bombardierjeve vlake.Rabljeni Stadlerjevi nadstropni vlaki v nasprotju z bombardierji ne povzročajo nobenih težav, njihov računalniški sistem se zažene v že nekaj minutah in strojevodje nemških železnic se kar pulijo za to, da bi prešli nanje. Ti vlaki vozijo s hitrostjo do 200 kilometrov na uro, na sto kilometrov na uro pa pospešijo v tridesetih sekundah. Deutsche Bahn v svojih načrtih predvideva, da bi s hitrimi vlaki v prihodnje povezali vsa nemška mesta z več kot 100.000 prebivalci.