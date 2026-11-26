Evropski organi pregona sumijo, da je nemški trgovec s čolni eden ključnih dobaviteljev tihotapcev migrantov, ki delujejo na območju Rokavskega preliva, razkriva BBC.

Po dokumentih, ki jih je pridobil BBC, naj bi bili pri 29 odstotkih zaznanih prečkanj preliva z manjšimi plovili v prvih štirih mesecih letošnjega leta uporabljeni čolni ali motorji podjetja MaReBoote z zahoda Nemčije.

Direktor podjetja Marvin Reuter nasprotuje izročitvi Franciji, kjer bi ga lahko obtožili tihotapljenja migrantov, kriminalnega združevanja in povzročitve smrti iz malomarnosti. Preiskovalci namreč sumijo, da je bila njegova oprema povezana z dvema nesrečama, v katerih so umrli štirje moški.

Novinarji BBC-ja so 35-letnika poiskali na sedežu podjetja, a na vprašanja ni želel odgovarjati in je zagrozil s prijavo policiji.

Pred izročitvijo Franciji ga ni mogoče uradno obtožiti

Reuterja pred izročitvijo Franciji ni mogoče uradno obtožiti, v primeru obsodbe pa bi mu lahko grozila zaporna kazen. Do dokaza o krivdi velja za nedolžnega.

BBC je skupaj z nemškima javnima radiotelevizijama WDR in NDR, časnikom Süddeutsche Zeitung ter francoskim časnikom Le Monde pregledal več sto policijskih, sodnih in davčnih dokumentov. Preiskovalci so prepričani, da so odkrili jasne in trajne povezave med podjetnikom in tihotapskimi mrežami.

Dokaze so pridobili na podlagi priznanj domnevnih sostorilcev, prisluškovanja zaporniški celici domnevnega vodje kriminalne združbe ter preiskav dveh poskusov prečkanja preliva s smrtnim izidom.

Najmanj 82 čolnov doseglo angleško obalo

V dobrih dveh letih do letošnjega maja je po ugotovitvah francoskih preiskovalcev angleško obalo doseglo najmanj 82 čolnov Reuterjevega podjetja.

Obstajajo tudi do pet let stare novinarske fotografije napihljivih čolnov, polnih migrantov, na katerih je viden logotip podjetja MaReBoote. Leta 2021 je podjetnik za britanska časnika The Sun in Guardian povedal, da je »razočaran« in »zaskrbljen«, ker so njegova plovila končala v rokah tihotapcev. Takrat ni bilo znakov, da bi ga oblasti sumile kaznivih dejanj. Ni povsem jasno, kdaj je policija začela sumiti Reuterja.

Evropski nalog za prijetje

Francoski tožilec Samuel Finielz podrobnosti preiskave ni hotel komentirati, potrdil pa je, da so maja za direktorja nemškega podjetja izdali evropski nalog za prijetje, ki se nanaša na domnevna kazniva dejanja od decembra 2024.

Čeprav je prodaja čolnov »povsem zakonita«, postane po besedah Finielza nezakonita, »kadar se prodajalec dobro zaveda, da jih bodo uporabljale mreže, vpletene v nezakonito priseljevanje ali trgovino z ljudmi«.

Smrt dvajsetletnega Sirca

V Franciji so v okviru preiskave že obtožili pet drugih moških – Iranca, tri Iračane in Sirca. V eni od dveh nesreč s smrtnim izidom, v kateri naj bi bila uporabljena Reuterjeva oprema, je umrl tudi dvajsetletni Sirec Suliman al Husein.

Po takratnih medijskih poročilih je januarja 2025 doživel srčni zastoj, potem ko so ga med neuspelim poskusom splovitve zahodno od Calaisa najverjetneje stisnili drugi potniki na prenatrpanem čolnu.

Bil je prvi migrant, ki je tistega leta umrl v Rokavskem prelivu. Njegovo truplo so našli na dnu čolna, na katerem je bil po navedbah preiskovalcev logotip podjetja MaReBoote.

V dobrih dveh letih do letošnjega maja je po ugotovitvah francoskih preiskovalcev angleško obalo doseglo najmanj 82 čolnov Reuterjevega podjetja. (Fotografija je simbolična). FOTO: Chris J Ratcliffe/Reuters

Naključna policijska kontrola

Primer proti Reuterju temelji tudi na naključnem prijetju, potem ko je francoska policija maja letos v bližini pristaniškega mesta Boulogne-sur-Mer ustavila avtomobil BMW s prikolico in nemškimi registrskimi oznakami.

V njem sta bila nemška državljana, ki sta prevažala posode z gorivom, motor za čoln, tlačilke in zložen napihljiv čoln.

Med zaslišanjem sta povedala, da sta za podobne dostave »tujcem« na obali prejemala do tisoč evrov na dostavo. Eden od njiju je priznal, da se je zavedal nezakonitosti početja. Oba, ki sta bila medtem že obsojena zaradi kaznivih dejanj, povezanih s tihotapljenjem migrantov, naj bi kot osebo, ki ju je najela in plačevala, navedla Marvina Reuterja.

Po policijskih dokumentih je bil logotip podjetja MaReBoote tako na avtomobilu kot na čolnu.

Reuterja so maja prijeli v Nemčiji in ga pozneje izpustili do odločitve o izročitvi. Na dan njegovega prijetja je nemška policija zasegla več kot 30 napihljivih čolnov in 9000 rešilnih jopičev. Kot razkriva BBC, naj bi bila oprema povezana z Reuterjem.

Dokazi iz prisluškovanja v zaporu

Dodatne dokaze so preiskovalci pridobili s prisluškovanjem zaporniški celici domnevnega vodje kriminalne združbe, ki je v priporu v Franciji.

Posnetki razkrivajo, da je pripornik govoril o nakupu navtične opreme pri nemškem podjetju, ki ga vodi moški po imenu Marvin. Na telefonu domnevnega tihotapca so našli tudi naslov podjetja MaReBoote.

Novinarji BBC so Reuterja tudi pisno pozvali k odzivu. Do posameznih očitkov se ni opredelil, temveč jih je obtožil nadlegovanja.

Njegovi odvetniki izpodbijajo izročitev, med drugim zaradi prenatrpanosti francoskih zaporov. Menijo, da bi se moral njihov klient z morebitnimi obtožbami soočiti v Nemčiji.

Nemčija odpravila pravno vrzel po brexitu

V Nemčiji je pomoč pri tihotapljenju migrantov v Združeno kraljestvo postala izrecno nezakonita konec lanskega leta, potem ko je preiskava BBC razkrila vlogo države kot skladiščnega središča tihotapskih združb.

Pred tem se nekateri nemški predpisi o preprečevanju tihotapljenja zaradi brexita za Združeno kraljestvo niso več uporabljali. Policijska akcija, v kateri so zasegli opremo, domnevno povezano z Reuterjem, je pomenila prvo uporabo nove zakonodaje.

Zmanjšuje se tudi obseg nezakonitega priseljevanja v Evropo

Število prečkanj Rokavskega preliva z manjšimi plovili se je leta 2026 občutno zmanjšalo, britanske oblasti pa kot enega ključnih dejavnikov navajajo delo organov pregona. Zmanjšuje se tudi obseg nezakonitega priseljevanja v Evropo nasploh.

Dan Cannatella-Barcroft, namestnik direktorja britanske nacionalne agencije za boj proti kriminalu (NCA), pristojen za organizirani kriminal na področju nezakonitega priseljevanja, je pohvalil zavezanost Nemčije boju proti tihotapljenju ljudi, vendar priznal, da bo država še naprej »pomemben del sestavljanke«.

Kljub odpravi pravne vrzeli naj bi Nemčija zaradi bližine Francije, razvejenih prometnih povezav in navzočnosti tihotapskih združb, v katerih prevladujejo Kurdi, ostala pomembna tranzitna točka nezakonite trgovine s plovili.

Po besedah Cannatella-Barcrofta je v zadnjih nekaj letih skozi Nemčijo potovala »velika večina« opreme za manjša plovila, večinoma izdelane na Kitajskem in prepeljane prek Turčije.