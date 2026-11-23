Nekatere ženske imajo med menstruacijo hude krče ali druge težave, vendar kljub temu ne vzamejo bolniškega staleža ali dopusta. Gostinec iz Bavarske se je odločil, da jim bo omogočil dela proste dni tedaj, ko jih tarejo hude menstrualne bolečine. Pri sestavljanju delovnega razporeda jim po poročanju Euronews že nekaj časa omogoča med dva do štiri proste dni.

Gostinski sektor je za ženske s hudimi in močnimi krvavitvami še posebej naporen, saj od njih zahteva veliko hoje in nošenje krožnikov ter komunikacijo s strankami. Gostinec Peter Brutscher je svojim zaposlenim zato omogočil, da ob bolečih menstruacijah menjajo izmeno.

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S tem je naslovil širši problem, saj je glede na rezultate enega od nemških inštitutov 63 vprašanih žensk navedlo, da ob bolečih menstruacijah ne morejo izpolnjevati vsakodnevnih nalog, 23 odstotkov pa se jih pri tem počuti močno omejene. Študijo so izvedli letos spomladi in v njej zajeli 2107 žensk, starih med 25 in 55 let.

Številne ženske kljub bolečinam hodijo v službo – samo 13 odstotkov vprašanih je v zadnjih šestih mesecih zaradi težav, povezanih z menstruacijo, zamudilo en delovni dan. To kaže na dejstvo, da je menstruacija še zmeraj tabu, težave, povezane z vsakomesečno krvavitvijo, pa se pometajo pod preprogo oziroma jih ženske jemljejo za nekaj »normalnega«. Možnosti, da bi ob bolečinah delale od doma ali da bi imele daljše odmore, so na voljo redkokateri ženski. Če pa jih imajo, jih pogosto izkoristijo, je še poročal Euronews.

Številne ženske kljub bolečinam hodijo v službo. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

Pri strežbi ali delu v kuhinji delo od doma ni možno. Pomaga pa, če je lastnik lokala ali restavracije razumevajoč in pripravljen zaposlenim priti naproti – tudi tako, da ob bolečih menstruacijah zamenjajo izmeno.

Strokovnjaki z delavnopravnega področja opozarjajo, da bi morale biti težave, povezane z menstruacijo, bolje upoštevane pri oblikovanju delovnih pogojev v posameznih organizacijah. Krči, bolečine v hrbtu in glavoboli, pa utrujenost ali težave s koncentracijo ob močnih krvavitvah lahko namreč zelo ovirajo delo. Stanje poslabšuje še tabuiziranje te teme in nerazumevajoči delodajalci.

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Nekatere države sicer na tem področju že izvajajo določene premike. Španija je s 1. junijem leta 2023 ženskam omogočila, da ob bolečih menstruacijah pridobijo zdravniško potrdilo, finančno breme pa krije država. To ne pomeni dodatnih prostih dni za počitek, pač pa za zdravstveno pogojeno odsotnost z dela.

Na Portugalskem imajo lahko od aprila lani zaposlene s hudimi menstrualnimi bolečinami zaradi zdravniško potrjene endometrioze ali adenomioze do tri zaporedne dni plačanega dopusta na mesec.