    Svet

    Nemški minister: Napaka bi bila, če bi v Belo hišo strmeli kot zajec v kačo

    »Če kdo misli, da se lahko Evropska unija ali Evropa kot celota brani brez ZDA - naj kar sanja. Ne moremo,« pa pravi Rutte.
    Pistorius je poudaril, da ZDA Evropo potrebujejo prav toliko, kot Evropa potrebuje ZDA. FOTO: Reuters
    Pistorius je poudaril, da ZDA Evropo potrebujejo prav toliko, kot Evropa potrebuje ZDA. FOTO: Reuters
    R. I.
    1. 2. 2026 | 08:06
    1. 2. 2026 | 08:12
    3:12
    Ali bi se Evropa lahko vojaško branila brez Združenih držav Amerike? Generalni sekretar Nata Mark Rutte je bil ta teden v Evropskem parlamentu neposreden: »Če kdo misli, da se lahko Evropska unija ali Evropa kot celota brani brez ZDA - naj kar sanja. Ne moremo.« Ob tem je dodal, da bi morali Evropejci za nadomestitev ameriškega jedrskega odvračanja obrambne izdatke vsaj podvojiti.

    Ruttove izjave so v Bruslju naletele na ostre odzive. Francoski zunanji minister Jean-Noël Barrot je opozoril, da morajo Evropejci prevzeti več odgovornosti za lastno varnost, španski zunanji minister José Manuel Albares pa je znova odprl razpravo o evropski vojski. A ideja skupne vojske ostaja nejasna: ali bi šlo za povsem novo silo ali za okrepljeno sodelovanje obstoječih struktur.

    image_alt
    Kerry Kennedy: Donald Trump je popolna katastrofa za državo

    V ozadju razprav je vse večje nezaupanje v dolgoročno zanesljivost ZDA, zlasti v času ponovnega predsedniškega mandata Donalda Trumpa.

    Nemški obrambni minister Boris Pistorius je v tem kontekstu pozval evropske vlade, naj do Washingtona nastopijo bolj samozavestno. »Napaka bi bila, če bi v Belo hišo strmeli kot zajec v kačo,« je dejal za medijsko skupino RND. Po njegovih besedah Trump gradi na negotovosti in strahu, a »tisti, ki jih je strah, sprejemajo napačne odločitve«. Evropa se po njegovem ne sme pustiti ustrahovati, temveč se mora osredotočiti na večjo suverenost in neodvisnost.

    Pistorius je poudaril, da ZDA Evropo potrebujejo prav toliko, kot Evropa potrebuje ZDA. Celina ima za Washington ključen geostrateški in geoekonomski pomen. »Predstavljajte si, da bi Evropa postala rusko vplivno območje, če bi Vladimirju Putinu uspelo Američane izriniti ali jih prisiliti k umiku,« je dejal. V takem primeru bi bile ZDA »stisnjene med Rusijo in Kitajsko«, kar ne bi bilo v ameriškem interesu.

    Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da Evropa sicer povečuje obrambne izdatke. Nato je napovedal postopno zvišanje na pet odstotkov BDP do leta 2035, EU pa je zagnala do 800 milijard evrov vreden obrambni načrt, a ostaja močno odvisna od ameriških zmogljivosti, kot so satelitska obveščevalna dejavnost, protiraketna obramba in strateški transport.

    Vprašanje zato ni, ali lahko Evropa ZDA povsem nadomesti, temveč kako hitro in usklajeno lahko okrepi lastne zmogljivosti. Kot opozarjajo analitiki, je leto 2030 z vidika vojaškega načrtovanja »jutri«.

    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt bi se odzval drugače, Johansson: Brutalno in žalostno za Slovenijo!

    Nekdanja skakalna zvezdnika posebej za Delo o prepovedi nastopa Domna Prevca v prvi seriji ekipne tekme na SP v Oberstdorfu. Jutri mešane ekipe v Willingenu.
    Miha Šimnovec 29. 1. 2026 | 18:11
    Kultura  |  Film & TV
    Dokumentarec Melania

    Uničujoča Guardianova kritika: dve uri z Melanio sta čisti, neskončni pekel

    Ameriško prvo damo je Xan Brooks označil za robota, ki se v filmu premika brez lastne volje.
    31. 1. 2026 | 11:14
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Bedna melodrama Logarjevega osamosvajanja

    Vsi smo videli, kako so morali Anžeta Logarja skoraj dobesedno brcniti iz stranke SDS.
    Luka Lisjak Gabrijelčič 31. 1. 2026 | 05:00
    Novice  |  Svet
    Šest kilometrov peš po snegu

    Ker ni imel vozovnice po novi ceni, je voznik enajstletnika pustil na cesti v snegu

    Otrok je moral po snegu do doma prepešačiti šest kilometrov, ko je že padal mrak.
    30. 1. 2026 | 11:48
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Putika: vzroki, simptomi in najučinkovitejše zdravljenje

    Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
    Promo Delo 27. 1. 2026 | 08:56
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Februarja v Kranju Prešernov smenj in Krančkov karneval

    8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 08:39
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Več miru za vas, več varnosti za vaše starše doma – brezplačna E-oskrba

    Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 11:06
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

    Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    NatoZDAEvropaDonald TrumpBoris Pistorius

    Novice  |  Slovenija
    Odziv

    Levica: Jocu Pečečniku nihče ne more očitati naklonjenosti politikam levice

    Na dogajanje se je zdaj odzvala tudi levica, ki opozarja na moč interesnih združenj kapitala in njihovo politično ozadje.
    1. 2. 2026 | 10:22
    Šport  |  Tenis
    Profil

    Kdo je 17-letni Žiga Šeško, ki piše zgodovino?

    Obiskoval je Piattijevo akademijo v Italiji, Nadalovo akademijo na Majorki, ...
    1. 2. 2026 | 10:09
    Novice  |  Slovenija
    Kršitve bolniške odsotnosti

    Zaostreni nadzori: že prvi dan bolniške na vrata lahko potrka detektiv

    Interventna zakonodaja uvaja stroži nadzor in kazni, kritiki opozarjajo, da nadzor sam po sebi ne more reševati sistemskih težav.
    Mirt Bezlaj 1. 2. 2026 | 09:02
    Nedelo
    Dinastija Beckham

    Vse o sagi Beckhamovih: Ko nič ne ostane v družini

    Tako kot se Windsorji trudijo, da bi bila podoba njihove družine v javnosti brezhibna, se trudijo tudi Beckhamovi.
    Gorazd Utenkar 1. 2. 2026 | 09:00
    Novice  |  Črna kronika
    Vožnja

    21-letnica in 71-letnik na Gorenjskem vozila brez vozniškega dovoljenja

    Obema so avtoomobil zasegli. 71-letnik je bil tudi pod vplivom alkohola.
    1. 2. 2026 | 08:41
    Novice  |  Slovenija
    Kršitve bolniške odsotnosti

    Zaostreni nadzori: že prvi dan bolniške na vrata lahko potrka detektiv

    Interventna zakonodaja uvaja stroži nadzor in kazni, kritiki opozarjajo, da nadzor sam po sebi ne more reševati sistemskih težav.
    Mirt Bezlaj 1. 2. 2026 | 09:02
    Nedelo
    Dinastija Beckham

    Vse o sagi Beckhamovih: Ko nič ne ostane v družini

    Tako kot se Windsorji trudijo, da bi bila podoba njihove družine v javnosti brezhibna, se trudijo tudi Beckhamovi.
    Gorazd Utenkar 1. 2. 2026 | 09:00
    Novice  |  Črna kronika
    Vožnja

    21-letnica in 71-letnik na Gorenjskem vozila brez vozniškega dovoljenja

    Obema so avtoomobil zasegli. 71-letnik je bil tudi pod vplivom alkohola.
    1. 2. 2026 | 08:41
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    40 let ustvarjanja voditeljstva in vpliva na IEDC – Poslovni šoli Bled

    Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:03
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

    Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:07
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Evropski avto leta 2026. Mercedes-Benz CLA

    Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
    Promo Delo 28. 1. 2026 | 10:39
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    ENERGETIKA

    Najdražja napaka? Google in Mercedes-Benz tega ne počneta

    Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 14:24
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

    Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 12:12
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

    Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
    Promo Delo 26. 1. 2026 | 08:50
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

    Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 10:22
