Nemški mladostniki množično protestirajo proti vojaškemu roku

Na tisoče mladih je danes po vsej Nemčiji protestiralo proti načrtom vlade kanclerja Friedricha Merza o služenju vojaškega roka s ciljem povečanja števila vojakov v nemških oboroženih silah, poroča STA.

Številni dijaki so v okviru t.i. šolske stavke svoje nezadovoljstvo izrazili tako, da so bojkotirali pouk.

V številnih nemških mestih in krajih so se dijaki in tudi drugi kljub mrzlemu vremenu zbrali na demonstracijah proti novemu vladnemu zakonu o prostovoljnem služenju vojaškega roka, ki ga je danes sprejel bundestag.

Ta med drugim predvideva, da bodo od januarja prihodnje leto vsi 18-letniki prejeli vprašalnik, ki bo ocenil njihovo motivacijo in primernost za služenje. Izpolnjevanje vprašalnika bo obvezno za moške, za ženske bo prostovoljno.

FOTO: Christian Mang/Reuters

Organizatorji so pozvali k demonstracijam v okviru pobude »Šolska stavka proti vpoklicu«. Na spletni strani pobude so objavili seznam skoraj 90 mest in regij, kjer so načrtovane demonstracije.

V Magdeburgu v osrednji Nemčiji so bili mladi kritični do vladne namere o služenju vojaškega roka. »Želim si državo, ki ustanovi poseben sklad za izobraževanje, ne za orožje,« je bilo slišati na shodu v prestolnici zvezne dežele Saška-Anhalt. Nekateri so tudi kritizirali dejstvo, da mladi niso bili vključeni v razprave o novem zakonu, poroča nemška televizija ZDF.

V Berlinu se je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa zbralo približno 3000 ljudi, ki so korakali skozi predel Kreuzberg. Na demonstracijah so sodelovali tudi starši z majhnimi otroki in učenci osnovnih šol.

V Hamburgu naj bi se po napovedih policije zbralo kakih 1500 udeležencev, v Dortmundu pa okoli tisoč. Na stotine ljudi se je zbralo tudi na ulicah Frankfurta, Bochuma in Münstra.