Nemški obveščevalci bi radi bili Cia

Vlada kanclerja Friedricha Merza pripravlja reformo obveščevalne službe BND, katere cilj je službo iz analitične spremeniti v operativno. To pomeni, da bodo obveščevalci dobili pristojnosti na podlagi pridobljenih informacij tudi izvajati aktivnosti, na primer sabotaže in vdore v informacijske sisteme. BND bi se tako deloma približala klasičnim obveščevalnim službam po svetu. Trenutno lahko informacije le zbira, analizira in jih posreduje vladi. To pa v časih okrepljenih hibridnih napadov na Nemčijo ni več dovolj, menijo v Berlinu.