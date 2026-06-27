Nemški obveščevalci stopajo iz sence

Sodobna Nemčija je imela do obveščevalnih služb vselej zadržan odnos. Senci dveh totalitarnih režimov – Hitlerjeve nacistične Nemčije in nekdanje Vzhodne Nemčije – še danes visita nad javnimi razpravami in vladnimi odločitvami o agentih, nadzoru ter zbiranju obveščevalnih podatkov.

BND, nemška obveščevalna služba, ena največjih v Evropi, je dolgo delovala tako okostenelo in togo zavezana pravilom, da je nekdanji direktor svoj mandat primerjal z vodenjem birokracije na obrobju Nemčije.

Politiki in celo zaposleni v BND so se radi pošalili, da je agencija s svojimi 6500 zaposlenimi »vegetarijanska« v primerjavi z »mesojedimi« kolegi, kot so britanska SIS, ameriška Cia in francoska DGSE.

Leta 2022 je bila BND glede Rusije očitno tako nepripravljena, da je ob začetku bombardiranja Kijeva takratni predsednik agencije obtičal v mestu in potreboval dva dni, da je prišel na poljsko mejo, medtem ko sta Cia in SIS že opozarjala na bližajoči se napad.