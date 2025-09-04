Nemški pogovori z Indijo plodni, a tudi zahtevni

V nadaljevanju preberite:

Nemčija nadaljuje z izgradnjo tesnejših odnosov z Indijo. Državi letos obeležujeta 25 let strateških odnosov, zaradi tektonskih sprememb v svetu pa ti postajajo za obe državi vse pomembnejši. Nemčija želi predvsem razpršiti svojo mednarodno trgovino, Indija pa se je znašla v precepu zaradi carinskega napada iz Washingtona. Obi si tako, kljub nekaterim očitnim političnim razlikam, kot je odnos do vojne v Ukrajini, želita poglobiti sodelovanje, predvsem gospodarsko.