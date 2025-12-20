Nemški smučar padel s sedežnice in umrl, njegova žena hudo poškodovana

Na žičnici na Savinem kuku na Durmitorju se je v soboto zgodila huda nesreča, v katero sta bila vpletena nemška državljana, poroča črnogorski portal Vijesti. Po uradnih podatkih policije je moški umrl, ženska pa je bila hudo poškodovana.

Nesreča se je zgodila okoli 13. ure, ko je iz še neugotovljenega razloga zdrsnil sedež, na katerem sta sedela smučarja iz Nemčije. Moški je pri tem padel na tla in se smrtno poškodoval, njegova soproga pa je obtičala na sedežu, ki je med zdrsom trčil v sedež za seboj. Nemko so po reševalni akciji odpeljali na operacijo v bolnišnico v Nikšiču (menda gre za kompliciran zlom noge), je po poročanju portala Analitika, ki se sklicuje na izjave tožilke temeljnega državnega tožilstva v Pljevljah Merime Obućina in policije.

Po nesreči so na sedežnici obtičali še trije smučarji, saj so žičnico ustavili. Sedeži, na katerih so sedeli trije tuji turisti, so se zaradi prisilne ustavitve naprave namreč ustavili na zelo nedostopnem terenu, zato jih niso mogli rešiti takoj. Reševalci in zaposleni na smučišču so jim dostavili odeje, okoli pete ure popoldne, po končani preiskavi, pa so žičnico spet zagnali in jih uspešno evakuirali.

Vzrok tragedije še ugotavljajo. Omenjena žičnica je po poročanju črnogorske radiotelevizije RTCG sicer stara 35 let, manjka pa ji en steber. Smučišče Savin kuk z več žičniškimi napravami in progami leži na severu Črne gore v narodnem parku Durmitor in je eno od najbolj znanih smučišč, ki ga vsako sezono radi obiskujejo domači in tuji gostje.