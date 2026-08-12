Nemški vohuni dobivajo pravico do protinapada

Nemški obveščevalci bodo, če bo parlament potrdil obsežno reformo, postali operativci. Doslej so lahko informacije le zbirali in jih posredovali naprej, po novem pa bodo lahko na podlagi zbranih informacij tudi ukrepali. Na primer, vdirali v računalniške sisteme, tajno vstopali v poslopja in izvajali sabotaže. Notranji minister Alexander Dobrindt pravi, da se bodo s tem postavili ob bok ostalim tajnim službam zahodnih držav, kritiki pa menijo, da s tem nevarno brišejo mejo med obveščevalci in policijo.