Nemški vojski ukradli strelivo

Neznanci so nemško vojsko olajšali za skoraj 20.000 nabojev, je po vprašanjih medijev priznalo nemško obrambno ministrstvo. Strelivo so ukradli že prejšnji teden, ko je voznik tovornjaka s strelivom parkiral vozilo na nezavarovanem parkirišču in prenočil v hotelu v nemški zvezni deželi Saška-Anhalt, poroča Deutsche Welle.

Šele naslednje jutro, ko je tovornjak prispel na cilj, so v vojašnici ugotovili, da v pošiljki manjka okoli 10.000 nabojev za pištole in okoli 9.900 nabojev za jurišne puške.

»Krajo smo vzeli zelo resno - takšno strelivo ne sme pasti v napačne roke,« so komentirali na obrambnem ministrstvu in za krajo okrivili voznika tovornjaka, ki si je privoščil nenačrtovan počitek. Ministrstvo trdi, da je po pogodbi za varnost streliva med prevozom odgovorno transportno podjetje. Praviloma takšen tovor prevažata dva voznika, ki imata tovornjak ves čas na očeh, tudi med morebitnimi postanki.

Sumijo, da kraja ni bila naključna in da so storilci skrbno spremljali tovornjak in izkoristili priliko, ko se je ponudila. V Saški-Anhalt je bilo sicer zgolj v zadnjih nekaj mesecih že več primerov kraj streliva. V mestih Bernburg in Eisleben so neznanci ukradli municijo policije, poroča DW.

V Nemčiji so pred nekaj leti strelivo s tovornega vozila ukradli tudi slovenski vojski, ki je na letališče v Leipzigu peljalo opremo in strelivo za slovenske vojake v Maliju. Leta 2018 je bila slovenska vojska tako ob približno tisoč kosov streliva kalibra 5,56 mm in tisoč kosov streliva kalibra 9 mm.