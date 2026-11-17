Nemčija je letos plačala približno trikrat dražjo kilovatno uro elektrike kot plina, hkrati pa pripravlja zakon, ki bi del termoelektrarn na premog ohranil v strateški rezervi. To odpira neprijetna vprašanja o smeri njenega zelenega prehoda. V zadnjih dneh se tako stopnjuje razkorak med ambicioznimi podnebnimi obljubami v Antalyi, kjer Berlin podpira cilj, da bi do leta 2035 elektrika pokrivala 35 odstotkov svetovne končne porabe energije, in domačo energetsko politiko, ki se zanaša na plin, nafto in po novem morebitno »črno varovalko« premoga. Odpira se vprašanje, kako dolgo si lahko največje evropsko gospodarstvo privošči takšna protislovja, ne da bi ogrozilo lastne cilje razogljičenja in konkurenčnost.