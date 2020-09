Nemški zunanji minister zagrozil Moskvi s sankcijami zaradi Navalnega

Nemški zunanji minister Heiko Maas je zaradi zastrupitve ruskega opozicijskega politika Alekseja Navalnega zagrozil Rusiji s sankcijami. FOTO: Stefanie Loos/Reuters

Moskva: Nemčija se ne odziva na ruske zahteve

Aleksej Navalni. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

Nemški zunanji ministerje zaradi zastrupitve ruskega opozicijskega politikazagrozil Rusiji s sankcijami, če Moskva v kratkem ne bo pomagala razjasniti okoliščin njegove zastrupitve. V Moskvi so se nemudoma odzvali in Berlin obtožili, da se ne odziva na ruske prošnje in namerno zavlačuje preiskavo.Maas, čigar država trenutno predseduje EU, krepi pritisk na Rusijo, naj pomaga razjasniti okoliščine zastrupitve Navalnega, ki so ga 22. avgusta po znakih zastrupitve iz Rusije prepeljali na zdravljenje v Nemčijo.»Če v prihodnjih dneh na ruski strani ne bo pomoči pri razjasnitvi, se bomo morali z našimi partnerji posvetovati o odgovoru,« je za današnjo izdajo nemškega časnika Bild am Sonntag dejal Maas. Če govorimo o sankcijah, potem morajo biti te »čim bolj ciljane«, je dodal.Nemška vlada je v sredo sporočila, da je preiskava, ki so jo izvedli v laboratoriju nemške vojske, nedvoumno pokazala, da je bil Navalni zastrupljen z živčnim strupom iz skupine novičok.Zaradi dogodka potekajo temeljiti pogovori glede ustavitve gradnje plinovoda Severni tok 2 kot oblike sankcij proti Moskvi , navaja nemška tiskovna agencija DPA.»Upam, da nas Rusi ne bodo prisilili, da spremenimo stališče glede Severnega toka 2,« je dejal Maas. Vlada v Berlinu se je doslej izogibala temu, da bi primer Navalnega povezovala z nemško-ruskim projektom izgradnje plinovoda, še dodaja DPA.Na Maasove izjave so se danes odzvali v Moskvi. Rusija je Nemčijo obtožila, da namerno zavlačuje preiskavo glede zastrupitve Navalnega in se ne odziva na ruske zahteve, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstvaje nemške oblasti obtožila, da niso odgovorile na prošnjo ruskega tožilstva, poslano 27. avgusta.»Dragi g. Maas, če je nemška vlada iskrena v svojih izjavah, potem bi bila zainteresirana, da nemudoma pripravi odgovor na prošnjo urada ruskega generalnega tožilca,« je dejala Zaharova, ki se je oglasila po pozivu Maasa glede razjasnitve primera Navalni.»Nismo prepričani, da Nemčija ne igra dvojne igre,« je še dejala. »S tem, ko ne pošlje odgovora, Berlin zavlačuje proces preiskave, h kateremu poziva. Morda namerno?« je še pripomnila Zaharova po poročanju AFP.