Nemško gospodarstvo se je čez zimo skrčilo. Za ministra za gospodarstvo in podnebne politike Roberta Habecka so to zelo slabe novice. Vlada si je namreč zadala ambiciozne cilje razogljičenja, ki ne bodo poceni. Šibko gospodarstvo za njihovo uresničevanje ni dobra popotnica. Občutnejšega okrevanja ni pričakovati vsaj še leto dni in pol.