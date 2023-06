Nemško katoliško cerkev lani zapustilo več kot pol milijona vernikov

Odpri galerijo

Da se bo dramatično zmanjševanje članov katoliške cerkve pospešilo, je bilo jasno že na začetku lanskega leta, saj je do eksplozije uradnih izpisov prišlo po objavi poročila o spolnih zlorabah otrok v münchenski in freisinški nadškofiji med letoma 1945 in 2019. FOTO: Ina Fassbender/AFP