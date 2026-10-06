Nemško obveščevalno službo pretresa afera stoletja

Aretacija nekdanjega vodje nemške obveščevalne službe BND Augusta Hanninga bi lahko sprožila eno največjih afer v zgodovini sodobne Nemčije. Hanning je menda po odhodu iz državne službe skoraj 12 let plačeval za zaupne dokumente in jih uporabljal pri zasebnih poslih. Na sled so mu prišli po naključju, med preiskovanjem domnevne ugrabitve otrok dedinje verige restavracij Block House. Tako visok nekdanji predstavnik nemškega varnostnega aparata doslej še ni bil osumljen izdaje državnih skrivnosti. Preiskovalci so poleg Hanninga aretirali tudi njegovega nekdanjega vodjo kabineta Manfreda D., ki je po odhodu svojega nadrejenega ohranil dostop do najbolj občutljivih informacij BND. Prvemu očitajo vohunjenje z namenom izdaje države, pridobivanje državnih skrivnosti, poskus veleizdaje in ...