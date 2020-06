Nemško predsedovanje v žrelu koronske krize

Bruselj – Kadar predsedovanje prevzame katera od vodilnih držav članic, se pojavijo pričakovanja, da bo v Evropski uniji narejen kakšen večji premik. Še večja so pred 1. julijem, ko bo sredi krize, ki povzroča najhujšo recesijo po koncu druge svetovne vojne, za krmilom Sveta EU gospodarsko najmočnejša članica Nemčija.Razmere so dramatične. Po spomladanski napovedi evropske komisije se bo letos gospodarstvo v EU skrčilo za več kot sedem odstotkov. Pojavljale se bodo socialne in politične napetosti. Pogajanja o prihodnjih trgovinskih in drugih odnosih z Združenim kraljestvom so v slepi ulici.ZDA kot tradicionalni zaveznik ...