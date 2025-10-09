Nemško županjo domnevno zabodla njena posvojena 17-letna hči

Novoizvoljena županja nemškega mesta Herdecke, 57-letna Iris Stalzer je bila v torek hudo ranjena v napadu z nožem v svojem domu. Policija sumi, da bi bil napad povezan z družinskimi konflikti.

Po poročanju nemških medijev je političarka utrpela več vbodnih ran v zgornji del telesa in je bila po napadu v kritičnem stanju. Dogodek se je zgodil okoli poldneva pred njeno hišo, kjer naj bi jo napadalec presenetil. Stalzerjevi je uspelo priti v notranjost, preden je izgubila zavest. Reševalce je poklical njen 15-letni posvojeni sin, ki jo je našel krvavečo v fotelju. Ob njihovem prihodu je bila Stalzerjeva pri zavesti in je menda dejala, da ve, kdo jo je napadel, vendar identitete napadalca ni želela razkriti.

Policija je zaradi suma vpletenosti v napad pridržala njena posvojena otroka, 17-letno hčer in 15-letnega sina. Po poročanju nemških medijev so v preiskavi razkrili, da je bil že poleti en incident, ko je posvojena hči menda grozila Stalzerjevi z nožem, poroča Euronews. Preiskovalci zdaj preverjajo, ali bi lahko obstajala povezava med obema dogodkoma.

Šok v javnosti in politiki

Napad na Stalzerjevo je pretresel nemško javnost in sprožil številne odzive politikov. Nemški kancler Friedrich Merz je sporočil: »Bojimo se za življenje novoizvoljene županje Iris Stalzer in upamo na njeno popolno okrevanje.« Glavni tajnik SPD Tim Klüssendorf je dodal, da je novica iz Herdeckeja »globoko pretresla« stranko in vse, ki poznajo županjo.

Stalzerjeva je bila po napadu prepeljana v bolnišnico, kjer je bila sprva v smrtni nevarnosti. Po zadnjih informacijah zdravnikov njeno življenje ni več ogroženo, vendar ostaja na oddelku intenzivne nege. Policija medtem nadaljuje preiskavo, da bi razjasnila okoliščine napada in potrdila, ali gre res za družinski spor, ki je prerasel v nasilje.

Herdecke, mesto s približno 23.000 prebivalci v regiji Ruhr med Hagnom in Dortmundom, je Stalzerjevo 28. septembra izvolilo za novo županjo. Funkcijo bi morala uradno prevzeti 1. novembra. Je članica Socialdemokratske stranke (SPD), ki v zvezni vladi nastopa kot mlajši partner konservativne koalicije.