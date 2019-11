Nenehno napredovati, pošteno in ... iznajdljivo

»Ves čas je treba napredovati« in »Denar ni cilj, ampak posledica« sta vodili skozi življenje, v kateri verjame Francoz Bernard Arnault, najbogatejši evropski milijarder in prvi človek prestižne skupine LVMH, ki zaradi nakupa ameriške draguljarne Tiffany – za skoraj 15 milijard dolarjev – zadnje dni polni svetovno časopisje. Že pred manevrom je bil v klubu Zemljanov, ki imajo več kot sto milijard dolarjev premoženja, ob boku Jeffa Bezosa, lastnika Amazona, in Billa Gatesa, ustanovitelja Microsofta, oziroma po navedbah agencije Bloomberg (junija letos) na tretjem mestu za njima, po pisanju francoskega poslovnega tednika ...