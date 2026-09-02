V Sloveniji okoli 2500 Nepalcev, vsi z grozo spremljajo razmere v domovini

»Vodni val je drl s hitrostjo 180 kilometrov na uro. V sedmih minutah je prepotoval 22 kilometrov. Ljudje niso mogli niti zbežati, kaj šele da bi poskušali reševati svoje premoženje,« je Aswin Shrestha, častni konzul Nepala v Sloveniji, v pogovoru za Delo podoživljal katastrofo, ki je pred tednom dni prizadela njegovo domovino. V tem času so v stik z njim stopili številni ljudje, ki sprašujejo, kako lahko pomagajo prebivalstvu. Vsem, ki želijo pomagati, najprej svetuje, da izberejo preverjene poti, bodisi Rdeči križ in Karitas bodisi uporabijo povezavo do bančnega računa, ki ga je odprl kabinet predsednika vlade Republike Nepal. »Razmere so katastrofalne,« je dejal Aswin Shrestha, ki je častni konzul Nepala pri nas od leta 2001, »prebivalstvo nujno potrebuje vsakršno pomoč, tudi ...