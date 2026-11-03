Neposredna pogajanja se bodo nadaljevala

Po skoraj devetih mesecih premora bodo ruski in ukrajinski pogajalci prihodnji torek in sredo v Abu Dabiju pod taktirko ameriških posrednikov ponovno sedli za skupno mizo. Na srečanjih, na katera evropski predstavniki niso povabljeni, se bodo pogovarjali o omejitvi spopadov, humanitarnih vprašanjih in povojni varnostni arhitekturi na stari celini. Rusija in Ukrajina bosta obnovili pogajanja v Abu Dabiju. Evropski predstavniki niso povabljeni. Kijev zavrača odpoved ozemlju in prisilno nevtralnost. Danes je tudi tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov potrdil, da se bo prihodnji teden ruska delegacija, ki jo še vedno vodi pomočnik predsednika države Vladimirja Putina Vladimir Medinski, odpravila na obnovljena pogajanja v Združene arabske emirate. Da bo na njihov začetek treba počakati ...