Nepovratno razvrednotenje vrednot

»Rad bi poudaril, da ne more nihče od svojih otrok pričakovati, da bodo spoštovali tisto, kar je sam razvrednotil.« Charles Dickens. Roman Martin Chuzzlewit je bil izvirno objavljen v nadaljevanjih, ki so se zvrstila od januarja 1843 do julija 1864. In prav gotovo ni naključje, da se mi je Dickens prikradel v misli prav ta teden, v katerem se je nenehno govorilo o Epsteinovih dosjejih in v katerem smo imeli kar dva svetovna dneva, posvečena otrokom: 18. novembra smo zaznamovali svetovni dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo, 20. novembra pa svetovni dan otrok, posvečen ženevski deklaraciji o otrokovih pravicah.