Prvič po začetku »posebne vojaške operacije« proti Ukrajini bodo v Rusiji potekale parlamentarne volitve. Rezultati so predvidljivi, v tujini pa pretiranega zanimanja za glasovanje ni tudi zaradi to, ker so iz predvolilne tekme že vnaprej izločili edino opozicijsko stranko, ki se je zavzemala za konec vojne. Kakor kažejo zadnje rezultate javnomnenjskih raziskav, bo glavna »intriga« letošnjih volitev ta, ali bodo »Edinorosi«, kakor imenujejo člane vladajoče stranke, dobili nekaj manj ali nekaj več kot polovico vseh glasov. V dumo se bosta poleg večno drugih komunistov prebili še dve, največ tri stranke, a vse te analitiki umeščajo v »sistemsko« opozicijo, med domnevne politične nasprotnike Kremlja, ki se v vseh ključnih vprašanjih strinjajo z oblastmi. Čeprav so ji redke ankete ...