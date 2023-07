Neprepoznanih še okoli tisoč okuženih s hepatitisom C

V nadaljevanju preberite:

Okužba z virusoma hepatitisa B in C je najpogostejši vzrok za odpoved delovanja jeter in smrt. Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je v svetu samo s tema virusoma kronično okuženih več kot 250 milijonov ljudi: vsako leto se na novo okužijo trije milijoni, več kot 1,2 milijona jih umre – med njimi polovica zaradi primarnega raka na jetrih. Slogan letošnjega svetovnega dneva hepatitisa je: Eno življenje, ena jetra.