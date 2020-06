Nepričakovano strm padec ameriške stopnje brezposelnosti

Ameriški obrazec za nadomestilo za brezposelnost. Foto Olivier Douliery Afp

New York – Ameriški trg delovne sile po rekordnem padcu zaradi pandemije novega koronavirusa končno kaže znamenja oživljanja, po podatkih ministrstva za delo je stopnja brezposelnosti v maju padla na 13,3 odstotka. To je še vedno veliko, a precej manj kot aprilskega 14,7 odstotka.Ameriško gospodarstvo je v minulem mesecu ustvarilo 2,5 milijona novih delovnih mest. Res jih je v marcu in aprilu izgubilo več kot 22 milijonov, a je za gospodarski optimizem odločilna tudi smer gibanja trendov in vrednost ameriških borz je po objavi teh podatkov močno poskočila. Z 22,8 odstotka na 21,2 odstotka je padel tudi delež tistih, ki so prenehali iskati zaposlitev ali pa delajo krajši delovni čas.Novi podatki še ne merijo vpliva protestov zaradi smrti temnopoltegamed policijsko aretacijo, ki so razdejali številne trgovine in druge posle v ameriških mestnih središčih. Drugi razlog zastoja bodo morda velikodušna nadomestila za brezposelnost, sprejeta med zdravstveno krizo, zaradi česar se mnogim delavcem bolj splača ostajati doma.