FOTO:Nepriljubljena, a bogata teta z vzhoda

V razvitem, demokratičnem svetu Kitajska še ni bila tako nepriljubljena kot zdaj. Center za preverjanje javnega mnenja Pew je objavil rezultate ankete, ki kažejo, da so v večini od 14 držav, v katerih je potekalo preverjanje, negativna čustva do azijske velikanke močnejša kot kadarkoli v minulem desetletju.Odnos do Kitajske se je najbolj spremenil v Avstraliji, kjer kar 81 odstotkov vprašanih vidi to državo v slabi luči. To je kar 24 odstotnih točk več kot lani, gotovo pa je na takšno poslabšanje kitajskega ugleda tako v Avstraliji kot v drugih državah s seznama centra Pew bistveno vplival način ukrepanja vodstva v Pekingu ...