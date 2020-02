Nesreča turškega letala terjala tri žrtve, 179 ranjenih

Na krovu je bilo domnevno 22 tujih potnikov iz 12 držav. FOTO: Yasin Akgul/AFP

Na istanbulskem letališču Sabiha Gokcen je včeraj s pristajalne steze zdrsnilo letalo turške nizkocenovne družbe Pegasus s 171 potniki in šestimi člani posadke. Letalo se je prelomilo na tri dele in zajel ga je požar. Umrli so trije ljudje, poškodovanih je več kot 170, so sporočili uradniki.Večina ljudi na letalu je bila turških državljanov in menda še 22 tujih potnikov iz 12 držav. Na krovu je bilo menda tudi nekaj otrok.»Letalo Pegasus Airlines zaradi slabih vremenskih razmer na žalost ni moglo zdržati na vzletno-pristajalni stezi in je drselo približno 50 do 60 metrov,« je sporočil guverner IstanbulaLetališče je ponovno odprto, začeli pa so tudi že preiskavo nesreče, poroča BBC.Videoposnetki so pokazali, da so se potniki poskušali rešiti skozi eno od velikih razpok pri krilih. Drugi posnetki na družbenih medijih pa so prikazali ogenj v notranjosti letala, ki so ga pozneje pogasili gasilci.Nizkocenovni letalski prevoznik Pegasus Airlines ima floto s 83 letali (47 boeingov in 36 airbusov) in leti že 20 let.Letalo Boeing 737 družbe Pegasus je tudi januarja 2018 zdrsnilo s pristajalne steze letališča v turškem obalnem mestu Trabzon na severovzhodu države, žrtev ni bilo.