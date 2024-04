Nestrpno pričakovanje zelene luči iz Kaira

V nadaljevanju preberite:

Pogajanja o morebitni prekinitvi ognja na območju Gaze, ki potekajo v Kairu, in kjer ob visokih predstavnikih Egipta, Katarja in Združenih držav sodelujeta tako delegacija Izraela kot Hamasa, so najbolj intenzivna in resna do sedaj. Potekajo v času, ko se Zahod počasi odpoveduje Benjaminu Netanjahuju in ko v Izraelu potekajo srditi protivladni protesti, ki jih vodijo svojci talcev. Obenem se je izraelska vojska umaknila z juga Gaze, kar nakazuje morebitno skorajšnjo kopensko ofenzivo na Rafo. Trenutek je nevralgičen.