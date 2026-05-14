Netanjahu domnevno skrivaj obiskal Združene arabske emirate

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je izjavil, da je med vojno z Iranom skrivaj obiskal Združene arabske emirate in se srečal z njihovim predsednikom, šejkom Mohamedom bin Zajedom, poroča BBC. Po navedbah Netanjahuvega urada naj bi srečanje pomenilo »zgodovinski preboj« v odnosih med državama.

Kmalu po objavi pa je zunanje ministrstvo ZAE ostro zanikalo navedbe o obisku. V uradni izjavi so zapisali, da so trditve o Netanjahuvem obisku popolnoma neutemeljene, ter poudarili, da odnosi med Emirati in Izraelom temeljijo izključno na uradnih in javno znanih dogovorih.

ZAE skrivna srečanja zanikajo

Ministrstvo je poudarilo, da sodelovanje z Izraelom poteka v okviru sporazumov o normalizaciji odnosov med Izraelom in več arabskimi državami, ki so bili podpisani med prvim mandatom ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

»Odnosi med ZAE in Izraelom so javni ter ne temeljijo na netransparentnih ali neuradnih dogovorih,« so zapisali v izjavi.

Iran je med vojno izvedel več napadov na cilje v Emiratih in že dlje časa kritizira tesnejše vezi ZAE z ZDA in Izraelom.

Kljub uradnemu zanikanju je agencija Reuters poročala, da je domnevno srečanje med Netanjahujem in emiratskim predsednikom bilo v mestu Al Ain, blizu meje z Omanom, in trajalo več ur.

Iran kritičen do Emiratov

Iran je med vojno izvedel več napadov na cilje v Emiratih in že dlje časa kritizira tesnejše vezi ZAE z ZDA in Izraelom.

Iranski zunanji minister Abas Aragči je dejal, da je Netanjahu zgolj javno razkril tisto, kar naj bi iranske obveščevalne službe že dolgo vedele. Dodal je, da je sodelovanje z Izraelom nedopustno in da bodo vsi, ki pri tem sodelujejo, »odgovarjali za svoja dejanja«.

Iron Dome velja za enega najnaprednejših sistemov zračne obrambe na svetu in je namenjen prestrezanju raket, dronov ter drugih zračnih groženj.

Ameriški veleposlanik v Izraelu Mike Huckabee je v torek izjavil, da je Izrael v času konflikta poslal protiraketne sisteme iron dome v pomoč ZAE pri obrambi pred iranskimi napadi. Iron dome velja za enega najnaprednejših sistemov zračne obrambe na svetu in je namenjen prestrezanju raket, dronov ter drugih zračnih groženj.

Huckabee je poudaril, da je bila pomoč rezultat »izjemnega odnosa med ZAE in Izraelom«, ki se je razvil po podpisu Abrahamovih sporazumov.

Vojna dodatno poglobila zavezništvo

Po ocenah analitikov je vojna med Izraelom, ZDA in Iranom še dodatno okrepila vojaško sodelovanje med Izraelom in Emirati.

Med konfliktom je Iran proti ZAE izstrelil številne rakete in drone. Emiratsko ministrstvo za obrambo je 10. maja sporočilo, da je njihova zračna obramba prestregla dva drona, izstreljena iz Irana. Po njihovih podatkih so od začetka vojne konec februarja zaznali skupno 551 balističnih raket, 29 manevrirnih raket ter več kot 2200 dronov.

Po ocenah analitikov je vojna med Izraelom, ZDA in Iranom še dodatno okrepila vojaško sodelovanje med Izraelom in Emirati.

Časnik The Wall Street Journal je poročal tudi, da naj bi ZAE izvedli več napadov na iranske cilje, med drugim na rafinerijo na iranskem otoku Lavan v začetku aprila, čeprav Emirati tega uradno niso potrdili.

Napetosti v Perzijskem zalivu ostajajo visoke

Predsedniški svetovalec ZAE Anvar Gargaš je poudaril, da Emirati še vedno podpirajo diplomacijo, vendar imajo pravico do samoobrambe.

Po njegovih besedah si ZAE niso želeli vojne in so si prizadevali preprečiti konflikt. Dodal je, da odnosov med arabskimi državami in Iranom v Perzijskem zalivu ni mogoče graditi na »soočenjih in konfliktih«.

Čeprav med ZDA in Iranom že približno mesec dni velja premirje, razmere ostajajo napete. Iran še vedno ovira promet skozi Hormuško ožino, eno najpomembnejših svetovnih pomorskih poti za transport nafte in utekočinjenega zemeljskega plina. Zaradi tega so svetovne cene nafte znova zrasle.

Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Galibaf je medtem na družbenem omrežju X sporočil, da so iranske oborožene sile »pripravljene odgovoriti na vsako agresijo in nasprotnikom dati lekcijo«.

Na drugi strani ZDA nadaljujejo blokado iranskih pristanišč, s katero želijo povečati pritisk na Teheran.

Iran je v nedeljo Washingtonu poslal svoj predlog za končanje vojne in ponovno odprtje Hormuške ožine, vendar ga je Trump zavrnil kot »popolnoma nesprejemljivega«. Kasneje je dejal, da je premirje »na intenzivni življenjski podpori«.

Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Galibaf je medtem na družbenem omrežju X sporočil, da so iranske oborožene sile »pripravljene odgovoriti na vsako agresijo in nasprotnikom dati lekcijo«.