Netanjahu ignorira Trumpa, delujoči dogovor utopija

Potem ko so proti Izraelu poletele prve iranske rakete, je izraelskega predsednika vlade Benjamina Netanjahuja poklical ameriški predsednik Donald Trump in mu svetoval, naj se vzdrži protinapada. Toda Netanjahu, ki želi na vsak način preprečiti sklenitev mirovnega dogovora med Iranom in Združenimi državami, ga tudi tokrat – nekaj podobnega se je zgodilo že prejšnji teden – ni poslušal.

Popolnoma jasno je, da želi Netanjahu pred domačo javnostjo, ki v veliki meri podpira nadaljevanje vojne proti Iranu, pokazati, da Trumpu ni podrejen – to je, med drugim, že tudi del njegove predvolilne kampanje pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami. K nadaljnjim napadom na Iran namreč poziva tudi – če jo je tako sploh mogoče imenovati – izraelska opozicija. Podobno velja za izraelsko pustošenje po južnem Libanonu.