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    Svet

    Netanjahu: Janša je pogumen, EU je hinavska

    Izraelski premier se je predsedniku vlade Janši zahvalil na omrežju X.
    Izraelski premier Benjamin Netanjahu ocenjuje, da je Janez Janša vse spomnil, da je Slovenija suverena država in enakopravna članica EU. FOTO: Ronen Zvulun/ Afp
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    Izraelski premier Benjamin Netanjahu ocenjuje, da je Janez Janša vse spomnil, da je Slovenija suverena država in enakopravna članica EU. FOTO: Ronen Zvulun/ Afp
    I.R.
    30. 8. 2026 | 21:14
    30. 8. 2026 | 21:25
    2:24
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    Izraelski premier Benjamin Netanjahu se je danes zahvalil predsedniku vlade Janezu Janši, potem ko je Slovenija blokirala skupno izjavo EU z obsodbo načrtov Izraela o širitvi naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Ob tem je Evropsko unijo obsodil hinavščine.

    »Hvala, predsednik vlade Janša za vaš pogum in jasnost sredi hinavščine EU. EU molči, ko Turčija, članica Nata, nezakonito okupira polovico Cipra - države članice EU! Ko pa judovsko ljudstvo želi uveljaviti svojo zgodovinsko pravico do gradnje in življenja v domovini svojih prednikov, je EU ogorčena.« To je na omrežju X danes zapisal  izraelski premier  Netanjahu.

    Dodal je, da je Janša vse spomnil, da je Slovenija suverena država in enakopravna članica EU. Portal EUobserver je v torek poročal, da so v Bruslju pripravljali izjavo visoke zunanjepolitične predstavnice Kaje Kallas v imenu celotne EU, v kateri bi obsodila odločitev izraelske vlade, da objavi razpis za gradnjo 1200 domov za izraelske naseljence na Zahodnem bregu v okviru spornega projekta E1.

    Ker je po navedbah portala Slovenija nasprotovala takšni izjavi, je Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS) v nedeljo objavila zgolj izjavo Kallas, ki ima nižji diplomatski status. Nova izjava vseh 27 članic EU glede spornega izraelskega projekta E1 na Zahodnem bregu po oceni slovenske vlade trenutno ne bi prinesla dodane vrednosti, je v odzivu pojasnilo zunanje ministrstvo.

    Poteza vlade je sprožila številne odzive. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je menila, da bi Slovenija morala podpreti skupno izjavo EU, in se zavzela za jasen in enoten evropski odziv. Opozicija pa je ostro kritizirala vlado, na čelu z Janšo in SDS. Menili so, da gre za zagovarjanje interesov Izraela v škodo Slovenije.

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    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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