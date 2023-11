Netanjahu je nedvoumno napovedal nadaljevanje vojne

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko so se pogajalci Izraela in Hamas pod patronatom Katarja usklajevali o podrobnostih še enega podaljšanja humanitarne prekinitve ognja, je predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu vsem, ki upajo, da bi se lahko prelivanje krvi na območju Gaze zaustavilo za daljši čas in bi se strani lahko začele pogajati o trajnem premirju, primazal udarec naravnost v obraz. »V zadnjem tednu dni smo dosegli veliko – uspelo nam je vrniti več ducatov naših ugrabljenih ljudi. Pred tednom dni je to zvenelo nemogoče, a nam je uspelo. Toda v zadnjih nekaj dneh tudi slišim vprašanje – ali se bo Izrael, ko se bo faza vračanja naših talcev iztekla, vrnil k bojevanju. Moj odgovor je nedvoumni da,« je včeraj izraelsko javnost nagovoril predsednik vlade, ki mu del državljanov pripisuje največjo odgovornost za veliko tragedijo, ki je Izrael doletela 7. oktobra.