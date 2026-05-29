Netanjahu napovedal širitev okupacije Gaze

Izraelski predsednik vlade Benjamin Netanjahu je napovedal, da bo izraelska okupacijska vojska kljub – od 11. oktobra lani – veljavni prekinitvi ognja zasedla še več ozemlja na območju Gaze, natančneje 70 odstotkov, kar je eklatantna kršitev dogovora o prekinitvi ognja, ki jo Izrael sicer nenehno nekaznovano krši. Izraelska vojska že zdaj v celoti nadzira 60 odstotkov porušene in opustošene palestinske enklave.

V senci čakanja na razplet ameriško-iranskih pogajanj o končanju vojne v Iranu in med začetkom nove izraelske ofenzive v južnem Libanonu, kjer razmere vse bolj spominjajo na Gazo, se genocid v palestinski enklavi nadaljuje v tišini. Netanjahujeva napovedana širitev izraelskega okupacijskega območja je logična posledica realnosti, ki v Gazi vlada po sklenitvi dogovora o prekinitvi ognja. To je izraelska vojska prekršila več kot 3000-krat, obenem za tako imenovano rumeno črto že zdaj v celoti obvladuje 60 odstotkov enklave.