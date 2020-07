Netanjahu podžiga nasilje in sovraštvo

V Izraelu se nadaljujejo protesti proti vladi pod vodstvom »večnega« Benjamina Netanjahuja, ki je – potem ko mu je po kapitulaciji tekmeca Benija Ganca (Modro-belo zavezništvo) vendarle uspelo sestaviti vlado – v času pandemije močno okrepil svoje avtoritarne tendence, še dodatno pospešil razkroj demokratičnih institucij, se lotil obračuna z mediji in sodstvom ter s sovražno politiko še bolj razdelil državo.Protesti v Izraelu – sprva v liberalnem Tel Avivu, zdaj pa vse bolj tudi v Jeruzalemu – s kratkimi prekinitvami potekajo že poldrugi mesec, v zadnjih dveh tednih pa so postali veliko bolj množični in odločni. Na ...