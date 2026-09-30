Netanjahu poskuša pred volitvami rešiti svojo kožo

Minulo nedeljo, točno mesec dni pred izraelskimi parlamentarnimi volitvami (27. oktober), je bil izraelski premier v Združenih arabskih emiratih, kjer se je srečal z emirjem šejkom Mohamedom bin Zajedom al Nahjanom. Dobra dva tedna pred njunim srečanjem so v izraelskem časniku Harec objavili z notranjimi viri podkrepljeno poročilo o tem, da je prav voditelj ZAE mesec dni pred Hamasovim napadom na južni Izrael opozoril Netajahuja, da se v Gazi pripravlja nekaj velikega. Toda izraelski predsednik vlade se ni odzval.

Netanjahujev (ne)odziv na varnostno-obveščevalna poročila, ki so nekaj tednov vnaprej napovedovala Hamasov velik napad na Izrael, je ena od glavnih tem izraelske predvolilne kampanje. Slab mesec pred volitvami v kneset ne kaže dobro. Koalicija petih strank, ki se je pod vodstvom nekdanjega poveljnika generalštaba izraelske vojske Gadija Ajzenkota, sicer dolgoletnega Netanjahujevega zaupnika, pred dnevi povezala s ciljem zrušitve iz dneva v dan bolj avtoritarnega voditelja, ima velike možnosti za volilno zmago.

Slabi »ratingi« Netanjahujevega Likuda, ki so, kot omenjeno, tudi posledica njegovega počasnega, milo rečeno nekoherentnega odziva na Hamasov napad pred skoraj natanko tremi leti, so bili gotovo glavni motiv prvega obiska (za zdaj še) izraelskega predsednika vlade v Abu Dabiju. Združeni arabski emirati, s katerimi je Izrael leta 2020 v okviru abrahamovega dogovora recipročno vzpostavil diplomatske odnose, so ključni izraelski zavezniki v regiji.