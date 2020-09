Netanjahu pozdravil selitev veleposlaništva Srbije v Jeruzalem

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je pozdravil odločitev vlade v Beogradu za selitev veleposlaništva v Jeruzalem. FOTO: Marc Israel Sellem/Reuters

Izraelski premierse je zahvalil Srbiji za odločitev za selitev veleposlaništva v Jeruzalem julija prihodnje leto in predsedniku ZDAza njegov prispevek k temu. »Palestina je postala žrtev Trumpovih volilnih ambicij,« pa je ocenil predstavnik Palestinske osvobodilne organizacije (PLO) Kot smo poročali, sta srbski predsednik Aleksander Vučić in kosovski premier Avdullah Hoti včeraj v Beli hiši v prisotnosti ameriškega predsednika Trumpa podpisala sporazum o gospodarskih odnosih , s katerim sta se strani med drugim zavezali, da bosta šiitsko gibanje Hezbolah razglasili za teroristično organizacijo in sprejeli ukrepe proti aktivnostim Hezbolaha na njunih ozemljih. Izrael bo priznal Kosovo, Srbija pa veleposlaništvo julija seli v Jeruzalem.Po besedah Netanjahuja bo Srbija prva evropska država, ki je pristala na selitev veleposlaništva v Izraelu po vzoru ZDA. Potrdil je tudi, da so po pogovorih v preteklih dneh sprejeli odločitev, da Izrael vzpostavi diplomatske odnose s Kosovom. Po poročanju izraelskih medijev dejal, da bo Kosovo prva država z muslimansko večino, ki bo odprla veleposlaništvo v Jeruzalemu. Zahvalil se je tudi kosovskemu premierjuNasprotno Palestinci ne odobravajo petkovega dogajanja v Washingtonu. Generalni sekretar Palestinske osvobodilne organizacije (PLO)Erekatje v Ramali na Zahodnem bregu izjavil, da so Palestinci žrtve Trumpovih volilnih ambicij. »Palestina je postala žrtev volilnih ambicij predsednika Trumpa, katerega ekipa bo storila vse, ne glede na to, kako uničujoče bo to za mir, da zagotovi njegovo ponovno izvolitev novembra. Tako kot sporazum med Združenimi arabskimi emirati in Izraelom tudi to nima zveze z mirom na Bližnjem vzhodu,« je tvitnil Erekat.