Netanjahu žuga Katarju, Al-Tani: Izrael zapravlja naš čas

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je po izraelskih napadih na predstavništvo Hamasa v Dohi Katar v sredo pozval, naj predstavnike palestinskega gibanja izžene iz države, v nasprotnem primeru pa zagrozil z novimi ukrepi. Katar je to grožnjo ostro zavrnil in priznal, da ponovno ocenjuje svojo vlogo v posredovanju za končanje vojne v Gazi.

»Katarju in vsem narodom, ki gostijo teroriste, sporočam: ali jih izženite ali pa privedite pred sodišče,« je v sredo dejal Netanjahu. »Ker če jih vi ne boste, jih bomo mi,« je dodal, potem ko je že izraelski obrabni minister Izrael Kac malo pred tem zagotovil, da bo Izrael »ukrepal proti sovražnikom povsod«.

Katarsko zunanje ministrstvo je v odzivu obsodilo njegove izjave. V njih je prepoznalo »izrecno grožnjo za prihodnje kršitve državne suverenosti« in jih zavrnilo kot sramoten poskus opravičevanja strahopetnega napada Izraela na katarsko prestolnico v torek, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Izrael je namreč v torek v nepričakovanem napadu na Doho zadel sedež Hamasa in pri tem ubil šest ljudi, a nobenega višjega predstavnika gibanja. Napad je bil deležen mednarodnih obsodb, kritični so bili celo v ZDA, trdni zaveznici Izraela, katere predsednik Donald Trump je odločno zavrnil kakršnokoli sodelovanje pri odločitvi.

Katar od leta 2012 gosti politični biro Hamasa, v Gazi vladajočega islamističnega gibanja. Obenem skupaj z Egiptom in ZDA igra vlogo ključnega posrednika v pogovorih za končanje vojne v palestinski enklavi. Netanjahu je zatrdil, da so bili torkovi napadi usmerjeni v načrtovalce napadov 7. oktobra 2023, ki so sprožili vojno.

Katarski premier meni, da Netanjahu zapravlja njihov čas. FOTO: Jeenah Moon/Reuters

Potem ko je sprva Katar zatrdil, da kljub izraelskemu napadu ostaja posrednik v pogajanjih, je katarski premier Mohamed bin Abdulrahman al Tani nato v sredo dejal, da to ponovno ocenjujejo. Dodal je, da je Netanjahu z napadom na Doho zatrl upanje za preživetje talcev. »Glede na dogodke zadnjih nekaj tednov menim, da Netanjahu samo zapravlja naš čas,« je dodal za CNN.