Netanjahu z zloveščo napovedjo stopnjuje vojno v Libanonu

Velik del južnega Libanona zaradi srditega bombardiranja in množičnega pregona civilistov vse bolj spominja na območje Gaze. Več deset vasi in manjših mest – predvsem na obmejnem območju – je uničenih, toda izraelske okupacijske sile in vojaško letalstvo v ruševine med drugim pospešeno spreminjajo tudi antično mesto Tir.

Jasno je, da Izrael namerava ostati v južnem Libanonu in ga na neki način priključiti – nikakor ne le zaradi uničenja Hezbolaha, ki z brezpilotniki redno obstreljuje severni Izrael in v spopadu z izraelsko vojsko na terenu še naprej uporablja gverilsko taktiko, temveč predvsem zaradi vodnih virov, denimo reke Litani. Izrael je podobno storil s severnim delom Golanske planote v Siriji.