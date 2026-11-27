Ekipa sodnikov, ki od leta 2020 vodi sodni proces proti trenutno »začasnemu« izraelskemu predsedniku vlade Benjaminu Netanjahuju, je v občutljivem političnem trenutku državni tožilki Gali Baharav-Miara predlagala, da opusti enega izmed treh primerov (dajanje podkupnine), zaradi katerih je bil Netanjahu obtožen, za druga dva primera (goljufija in zloraba zaupanja) pa kaže, da bi ju sodišče lahko močno omililo ali celo opustilo.

Sodniki so državni tožilki s skrajno nenavadno potezo predlagali, »naj razmisli« o opustitvi ene od treh točk obtožnice, ki dolgoletnega izraelskega predsednika vlade bremeni podkupovanja lastnika telekomunikacijskega podjetja z namenom vplivanja na uredniško politiko spletnih medijev – ta točka obtožnice je do zdaj imela največjo težo in je med tožilci veljala za ključno.

V nagovoru državne tožilke Gali Baharav-Miara, ki se je je Benjamin Netanjahu dolgo hotel znebiti, saj je – skupaj z izraelsko civilno družbo – ostro nasprotovala njegovi reformi (dejansko pa podreditvi) pravosodja, so sodniki izrazili dvom, ali se je v drugih dveh točkah obtožnice (goljufija in zloraba zaupanja) sploh zgodilo kaznivo dejanje. Državna tožilka, ki je bila v sredo poklicana na obravnavo na okrožnem sodišču v Jeruzalemu, kjer poteka proces proti Netanjahuju, edina lahko odloči, ali naj se sodni proces nadaljuje ali ne. Gali Baharav-Miara je na sodišču povedala, da bo s svojo ekipo preučila predloge sodnikov. Dodala je, da so »na podlagi zbranih dokazov odprti za vse možnosti«. Netanjahu je večkrat javno žalil državno tožilko, njegova vlada jo je avgusta lani celo razrešila, a je to odločitev pozneje razveljavilo izraelsko vrhovno sodišče.